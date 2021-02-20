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В Финляндии за отказ от тестирования на COVID-19 может грозить тюремное заключение

Photo by The National Guard on Foter.com / CC BY

Правительство Финляндии рассмотрело поправки в законодательство, предусматривающие штраф или тюремное заключение на срок до трех месяцев для граждан, отказавшихся от тестирования на коронавирус, сообщает финская газета Aamulehti.

Документ должен вступить в силу в апреле.

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В Министерстве социальных дел и здравоохранения Финляндии пояснили, что обязательные медицинские осмотры, в том числе проведение тестирования на коронавирус, могут проводиться, например, в аэропортах и на пограничных переходах.

Предполагается, что обязательные медицинские осмотры будут проходить в стране на постоянной основе, а не только во время эпидемии коронавируса.

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belta.by

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