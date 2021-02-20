В Финляндии за отказ от тестирования на COVID-19 может грозить тюремное заключение

В Министерстве социальных дел и здравоохранения Финляндии пояснили, что обязательные медицинские осмотры, в том числе проведение тестирования на коронавирус, могут проводиться, например, в аэропортах и на пограничных переходах.

Предполагается, что обязательные медицинские осмотры будут проходить в стране на постоянной основе, а не только во время эпидемии коронавируса.