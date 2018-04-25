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В Финляндии жители получат вознаграждение за сокращение использования автомобилей

Фото pixabay.com

Жители города Лахти в Финляндии теперь могут получать вознаграждения, в том числе билеты на автобус или бесплатное питание, если они сокращают использование личного автомобиля.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, новая система поощрения создана в рамках схемы, призванной привлечь население к образу жизни с низким уровнем выбросов углерода.

Приложение работает таким образом, чтобы любой, кто еженедельно расходует меньше выделенной квоты на выбросы углерода, зарабатывает «виртуальные евро», которые можно обменять на такие льготы, как билеты на плавание в бассейне или автобусная поездка, а также приобретение сладостей и кофе и еды в местном кафе.

«Лахти по-прежнему сильно зависит от автомобилей, и наша цель состоит в том, чтобы к 2030 году более 50 процентов всех поездок совершалось с использованием экологически безопасных видов транспорта. CitiCap вызвала большой интерес во всем мире, не только в Европе, но также в США и Канаде», — заявила в интервью местным СМИ, менеджер проекта Анна Хуттунен.

Эта концепция основана на схеме торговли квотами на выбросы углерода в ЕС, согласно которой компаниям и правительствам выделяются квоты на выбросы углерода, и они должны платить за загрязнение, превышающее эту сумму, или могут продать любые излишки, если они выбрасывают в воздух меньше вредных веществ.

Приложение CitiCap предоставляет каждому участнику еженедельный углеродный «бюджет» в зависимости от их личных обстоятельств.

Средний человек в Лахти, городе с населением 120 000 жителей, расположенном в часе езды на поезде к северу от столицы Хельсинки, «вырабатывает 21 килограмм эквивалента CO2 в неделю», — сказал журналистам Вилле Ууситало, руководитель исследовательского отдела проекта. Приложение предлагает пользователям сократить это на четверть, то есть в среднем заменить 20 км езды общественным транспортом или велосипедом.

Исследователи также надеются узнать, можно ли таким образом побудить большее число граждан отказаться от своих автомобилей.

На данный момент приложение скачали 2 000 жителей города Лахти.

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