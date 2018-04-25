В финской армии проведут эксперимент по совместному проживанию в казармах мужчин и женщин

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Министерство обороны Финляндии проведет эксперимент по проживанию женщин и мужчин в общей казарме во время службы в армии.

«Минобороны 18 февраля выпустило приказ, в соответствии с которым эксперимент по совместному проживанию можно будет провести в 2020 и 2021 годах. Давших согласие на проживание в общих казармах мужчин и женщин будут размещать в одних и тех же помещениях», — говорится в сообщении министерства. При этом душевые комнаты и уборные по-прежнему будут раздельными. Участие в эксперименте будет добровольным, причем каждый согласившийся в любой момент, не сообщая о причинах, сможет отказаться от дальнейшего в нем участия.

В настоящее время совместное нахождение мужчин и женщин в казармах возможно только в период проведения учений или в других исключительных условиях, но не во время прохождения военной службы. В 1995 году был принят закон, согласно которому для женщин должны быть выделены отдельные помещения.

Ранее с инициативой рассмотреть вопрос совместного проживания неоднократно выступал финский Союз военнослужащих. По его мнению, так можно было бы преодолеть дискриминацию в отношении женщин в армии.