default image
В финской армии проведут эксперимент по совместному проживанию в казармах мужчин и женщин

Подробнее...
default image
Г.Науседа: возможно придется создавать новую природоохранную систему

Подробнее...
default image
КНБО проведет внеочередное заседание по незаконному сбору информации

Подробнее...
default image
В помощь иностранцам, ищущим работу в ФРГ

Подробнее...
default image
Президент Литвы готовится ко второму раунду переговоров по бюджету ЕС

Подробнее...
default image
В Швеции утверждена стратегия в области перехода на электрическую авиацию

Подробнее...
default image
Литовские фермеры в Брюсселе требуют привести в соответствие прямые выплаты

Подробнее...
default image
Трамп назвал позором утрату культурной идентичности Европы из-за мигрантов

Подробнее...
default image
Г.Науседа обещает требовать увеличения компенсации от ЕС в связи с эмиграцией из Литвы

Подробнее...
default image
США и Великобритания обвинили ГРУ в масштабной кибератаке на правительственные сайты Грузии

Подробнее...
default image
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

Подробнее...
default image
Беларусь заказала ещё два танкера через Клайпеду

Подробнее...
default image
Ученые опровергли теорию о неестественном происхождения коронавируса

Подробнее...
default image
В Испании обнаружена тайная подземная сигаретная фабрика, задержаны четыре литовца

Подробнее...
default image
В озерах Арктики нашли неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад

Подробнее...
default image
Литовские железные дороги обновили основных путей на сумму 30,4 млн евро

Подробнее...
default image
Фильм скандального режиссера Романа Полански «Офицер и шпион»

Подробнее...
default image
Посольство России направило в МИД Литвы ноту из-за нарушения прав гражданина РФ Ю.Меля

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии принял резолюцию с критикой РФ по вопросам истории Второй мировой войны

Подробнее...
default image
Я. Качиньский сам попросил Литву не награждать его

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В финской армии проведут эксперимент по совместному проживанию в казармах мужчин и женщин

Ассоциативное /Фото pixaaby.com

Министерство обороны Финляндии проведет эксперимент по проживанию женщин и мужчин в общей казарме во время службы в армии.

«Минобороны 18 февраля выпустило приказ, в соответствии с которым эксперимент по совместному проживанию можно будет провести в 2020 и 2021 годах. Давших согласие на проживание в общих казармах мужчин и женщин будут размещать в одних и тех же помещениях», — говорится в сообщении министерства. При этом душевые комнаты и уборные по-прежнему будут раздельными. Участие в эксперименте будет добровольным, причем каждый согласившийся в любой момент, не сообщая о причинах, сможет отказаться от дальнейшего в нем участия.

В настоящее время совместное нахождение мужчин и женщин в казармах возможно только в период проведения учений или в других исключительных условиях, но не во время прохождения военной службы. В 1995 году был принят закон, согласно которому для женщин должны быть выделены отдельные помещения.

Ранее с инициативой рассмотреть вопрос совместного проживания неоднократно выступал финский Союз военнослужащих. По его мнению, так можно было бы преодолеть дискриминацию в отношении женщин в армии.

реклама

Согласно открытым источникам, финская армия насчитывает 30,5 тыс. человек. Ежегодно призывного возраста — 18-ти лет — в стране достигают более 20 тыс. юношей и примерно такое же число девушек. Последние в 1995 году получили возможность в добровольном порядке проходить военную службу, причем во всех родах и видах войск, в том числе в силах специального назначения. Призыв длится 165, 255 или 347 дней.

Военный призыв в Финляндии не охватывает жителей Аландских островов — шведоязычной автономии в составе республики.

В прошлом году более 1,2 тыс. женщин подали заявки на прохождение добровольной воинской службы в вооруженных силах Финляндии. К настоящему времени военную подготовку в сухопутных силах Финляндии прошли более 8,6 тыс. женщин.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600