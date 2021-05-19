В ФРГ будут сажать в тюрьму за подделку ковид-паспортов

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предлагает штрафовать за выдачу и использование поддельных паспортов вакцинации. Об этом во вторник, 18 мая, он заявил газетам медиагруппы Funke.

«Подделка — это не мелкое преступление. Любой, кто вносит ложную информацию в ковид-паспорт, подлежит судебному преследованию. Это же касается и тех, кто использует такой паспорт», — заявил Шпан.

Соответствующий законопроект должны рассмотреть власти Германии. Документ предусматривает наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до одного года за использование поддельного паспорта вакцинации. За изготовление фальшивого документа грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Известно, что в ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации.

Название «зеленый цифровой пропуск» придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы документ включал три категории данных: собственно, о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.

Напомним, что в ЕС пока не договорились о введении COVID-паспортов. Пропуск позволит вакцинированным, выздоровевшим от COVID-19 или с отрицательными результатами тестов легче перемещаться по странам ЕС.