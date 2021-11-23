В ФРГ из Беларуси в 2021 году въехали более 10 тысяч нелегалов

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Через Беларусь в Германию с начала 2021 года нелегально въехали более 10 тысяч человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Только за первые три недели ноября зафиксировали 2287 случаев нелегального въезда мигрантов в Германию.

В Федеральной полиции Германии подсчитали, что с января по июль в страну через Беларусь въехали в общей сложности 26 нелегальных мигрантов, в августе — 474, в сентябре — 1903, в октябре — 5285.

Немецкие правоохранители отметили, что эпицентром по-прежнему является немецко-польская граница, где с августа наблюдается «высокое миграционное давление».