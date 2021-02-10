В ФРГ не исключают появление вакцины от COVID-19 для детей

В Германии к лету рассчитывают разработать вакцину от коронавируса для детей и подростков младше 16 лет, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. По его словам, для этой возрастной категории пока нет допущенных препаратов, хотя исследования уже проводят. Об этом сообщает агентство DPA.
«Мы исходим из того, что, если все пойдет хорошо, то летом у нас будет также вакцина, которая сможет защищать детей и подростков», — сказал глава Минздрава на заседании отделения Христианско-демократического союза в Гессене.
Шпан напомнил, что пока нет таких допущенных препаратов, хотя исследования проводят в настоящее время как минимум 3-4 производителя. Он не уточнил, какие именно.
Министр указал на то, что вакцина, разработанная консорциумом Pfizer и BioNTech, допущена к применению среди лиц старше 16 лет, препараты от компаний Moderna и AstraZeneca — старше 18 лет. В то же время коронавирус представляет собой особую опасность для детей и подростков, например страдающих хроническими заболеваниями, заметил Шпан.