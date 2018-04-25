В ФРГ прибудут новейшие американские истребители

США собираются перебросить истребители новейшего поколения в Германию.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на немецкие СМИ, это будут, скорее всего, истребители F-22 Raptors, которые вместе с запчастями и обслуживающим персоналом прибудут на военно-воздушную базу на севере ФРГ.
В пресс-релизе минобороны Германии говорится, что присутствие американских истребителей на европейском театре необходимо как сдерживающий фактор в условиях определенных геополитических вызовов.
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