В ФРГ прибудут новейшие американские истребители

Автор: F-22_Raptor.JPG: Master Sgt. Andy Dunaway — F-22_Raptor.JPG, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6955514

США собираются перебросить истребители новейшего поколения в Германию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на немецкие СМИ, это будут, скорее всего, истребители F-22 Raptors, которые вместе с запчастями и обслуживающим персоналом прибудут на военно-воздушную базу на севере ФРГ.

В пресс-релизе минобороны Германии говорится, что присутствие американских истребителей на европейском театре необходимо как сдерживающий фактор в условиях определенных геополитических вызовов.