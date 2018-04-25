В ФРГ продлен режим всеобщего карантина

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Правительство Германии приняло решение о продлении всеобщего карантина до 19 апреля.

Как передает АЗЕРТАДЖ, предпринять такой шаг Меркель заставили аргументы, услышанные ею в ходе вчерашней телефонной конференции с премьерами 16 федеральных земель Германии.

«Снятие карантинных ограничений раньше времени может привести к худшим последствиям, чем их продление. Мы еще не достигли желаемого результата. Поэтому карантин продлевается до 19 апреля», — говорится в заявлении канцелярии федерального правительства.