В ФРГ продлили режим эпидемии до конца сентября

«Режим позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и Бундесрата — палаты представителей федеральных земель», — говорится в сообщении.

Тот факт, что локдаун вводится без участия Бундесрата, уже стал объектом критики со стороны оппозиции.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер.

По данным Института имени Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 2 440. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 711 569 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 102 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 89 687.