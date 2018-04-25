default image
Лауреаты Национальной премии – А. Пуйпа, А Григорян, С. Шальтянис

Подробнее...
default image
Польша исключена из принципа климатической нейтральности до 2050 года

Подробнее...
default image
Армия Литвы заключила предварительный договор о покупке систем связи за 8,7 млн евро

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил проект бюджета на 2020 год, он отправляется в сейм

Подробнее...
default image
США отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

Подробнее...
default image
Наиболее часто упоминающимся в СМИ министром остается А.Вярига

Подробнее...
default image
Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс: в борьбе с изменениями климата придется менять образ жизни

Подробнее...
default image
Евро положительно сказался на экономике страны – Банк Литвы

Подробнее...
default image
Популярность С.Сквернялиса упала на 8 проц. пунктов

Подробнее...
default image
4,5 тысячи жителей подали заявки на возмещение части налогов

Подробнее...
default image
В ФРГ ужесточают правила владения оружием

Подробнее...
default image
Сейм повысил необлагаемый налогом доход

Подробнее...
default image
Пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно полететь «Победой»

Подробнее...
default image
Г.Науседа встретится в Риге с главами других Балтийских стран

Подробнее...
default image
Приоритет HCL Technologies – местные таланты

Подробнее...
default image
С приближением Нового года в Испании участились кражи хамона

Подробнее...
default image
Игра «От ёлки к ёлке»: главный приз – электрический самокат

Подробнее...
default image
Каунас дарит приданое новорожденным

Подробнее...
default image
Коммунальная реформа

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В ФРГ ужесточают правила владения оружием

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Германский бундестаг в пятницу, 13 декабря, одобрил законопроект, который ужесточает правила владения оружием. Так, будет расширен национальный реестр владельцев оружия. 

Власти также хотят ввести новые обязательства по регистрации для тех, кто поставляет и продает оружие и ограничить число патронов в обоймах. 

Для того, чтобы получить разрешение на оружие, теперь нужно будет пройти проверку Федерального ведомства по охране конституции (BfV). Так депутаты бундестага хотят избежать того, чтобы оружие попадало в руки экстремистов и террористов. 

Первоначальный проект закона предусматривал, например, что стрелки-спортсмены должны будут регулярно доказывать, почему им нужно то или иное оружие. Против таких норм выступили спортсмены, охотники и коллекционеры. 

В результате новый проект закона предписывает им после получения разрешения на оружие доказывать необходимость владения им сначала через пять, а потом через десять лет. После этого будет достаточно дать выписку о том, что человек, например, состоит в стрелковом союзе. 

Теперь новый законопроект должен одобрить бундесрат, в который входят представители федеральных земель.

korrespondent.net

Оставьте свой комментарий

avatar
600