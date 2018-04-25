В ФРГ ужесточают правила владения оружием

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Германский бундестаг в пятницу, 13 декабря, одобрил законопроект, который ужесточает правила владения оружием. Так, будет расширен национальный реестр владельцев оружия.

Власти также хотят ввести новые обязательства по регистрации для тех, кто поставляет и продает оружие и ограничить число патронов в обоймах.

Для того, чтобы получить разрешение на оружие, теперь нужно будет пройти проверку Федерального ведомства по охране конституции (BfV). Так депутаты бундестага хотят избежать того, чтобы оружие попадало в руки экстремистов и террористов.

Первоначальный проект закона предусматривал, например, что стрелки-спортсмены должны будут регулярно доказывать, почему им нужно то или иное оружие. Против таких норм выступили спортсмены, охотники и коллекционеры.

В результате новый проект закона предписывает им после получения разрешения на оружие доказывать необходимость владения им сначала через пять, а потом через десять лет. После этого будет достаточно дать выписку о том, что человек, например, состоит в стрелковом союзе.

Теперь новый законопроект должен одобрить бундесрат, в который входят представители федеральных земель.