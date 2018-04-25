В ФРГ впервые за 10 лет сократилась численность населения

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В Германии впервые с 2010 года сократилась численность населения. По данным на 30 июня 2020 года на территории ФРГ проживали 83,1 млн человек — на 400 тысяч (0,05 процента) меньше, чем в начале года, сообщило федеральное статистическое ведомство.

Статистики объяснили это сокращением притока мигрантов в Германию в первом полугодии 2020 года из-за пандемии коронавируса. Население ФРГ неуклонно росло с 2011 года. Наибольший прирост численности населения был зафиксирован во втором полугодии 2015 года на пике миграционного кризиса — тогда число жителей Германии увеличилось на 717 тысяч человек.

В последующие годы прирост населения замедлился. Так, во второй половине 2019 года он составил лишь 94 тысячи человек (плюс 0,1 процента). В нынешнем году резкий спад притока мигрантов был зафиксирован с марта. За первые шесть месяцев текущего года в Германию переселились лишь 74 тысячи человек — на 93 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, в июле численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек.