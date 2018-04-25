В ФРГ заявили о необходимости ядерного сдерживания, пока ряд стран владеет таким оружием

Правительство ФРГ остается приверженным своим обязательствам в рамках стратегической концепции НАТО по ядерному устрашению потенциальных противников. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает ТАСС.

«Существуют государства, которые считают атомное оружие средством войны, и пока это будет так, остается, на наш взгляд, необходимым ядерное сдерживание», — сказал он, отметив, что за последние годы ситуация с безопасностью в мире изменилась.

Зайберт напомнил, что «ядерный зонтик» для Германии обеспечивает НАТО. По его словам, правительство ФРГ привержено соответствующим усилиям альянса по сдерживанию потенциального противника. «В этих рамках правительство будет обеспечивать то, чтобы Германия вносила соразмерный вклад в сохранение данных мощностей НАТО», — подчеркнул представитель кабмина.

В апреле журнал Der Spiegel писал о том, что Соединенные Штаты модернизировали свои размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61. По полученной изданием информации, секретная операция была проведена осенью 2019 года.

О Германии и атомном оружии

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.

Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.

Левая партия и «зеленые» уже давно призывают официальный Берлин начать переговоры о выводе ядерного оружия с территории ФРГ. В 2017 году перед выборами в Бундестаг за это также выступал тогдашний кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.