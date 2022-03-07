В Гааге начинается рассмотрение дела против РФ

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Международный суд в Гааге начал предварительные слушания по делу о нападении России на Украину. Представители России на встречу не явились, передает Польское радио.

Иск был подан властями Киева с требованием квалифицировать нападение как геноцид и отвергнуть обвинения России в том, что украинские войска совершили преступления против русского меньшинства в Донбассе. В понедельник, 7 марта, перед Международным судом предстанут представители Украины, а во вторник, 8 марта, — представители России.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении в суд написал, что требует привлечь Россию к ответственности за манипулирование понятием «геноцид» с целью оправдания агрессии. Он также попросил суд срочно приказать России прекратить боевые действия.