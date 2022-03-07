В Гааге начинается рассмотрение дела против РФ

Международный суд в Гааге начал предварительные слушания по делу о нападении России на Украину. Представители России на встречу не явились, передает Польское радио.
Иск был подан властями Киева с требованием квалифицировать нападение как геноцид и отвергнуть обвинения России в том, что украинские войска совершили преступления против русского меньшинства в Донбассе. В понедельник, 7 марта, перед Международным судом предстанут представители Украины, а во вторник, 8 марта, — представители России.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении в суд написал, что требует привлечь Россию к ответственности за манипулирование понятием «геноцид» с целью оправдания агрессии. Он также попросил суд срочно приказать России прекратить боевые действия.
Профессор Гжегож Гурский, юрист, преподаватель Торуньского университета — Ягеллонской коллегии, заявил, что привлечь президента России Владимира Путина к уголовной ответственности за преступления в Украине будет очень сложно.
«У меня есть серьезные сомнения касательно того, удастся ли привлечь Путина к какой-либо ответственности. Я думаю, что сегодня это элемент общей картины, который должен быть болезненным для него. Конечно, можно документировать преступления, создавать материалы, которые в дальнейшем могут быть использованы. Я все же думаю, что нет таких сил, которые бы привели к тому, что Путин действительно предстал бы пред судом», — сказал Гжегож Гурский.
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование военных преступлений, которые были совершены на территории Украины. Запросы на проведение расследования поступили из 39 стран. Расследование должно охватывать период с 21 ноября 2013 года и касаться военных преступлений РФ против человечности и геноцида, совершенных на территории Украины.