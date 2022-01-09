В гараже – наркотики

Фото policija.lt

Клайпедские прокуроры завершили дело о незаконном хранении большого количества наркотиков. Как сообщает пресс-служба полиции, расследование было начато, когда поступила информация о том, что 28-летний клайпедчанин распространяет наркотики. Мужчина, работающий в одной из клайпедских компаний, уже попадал в поле зрения полиции – в начале 2021 г. его подозревали в нанесении незначительных телесных повреждений по неосторожности.

В июне 2021 г. полиция провела обыск в гараже этого человека на ул. Каштону, в Клайпеде, и обнаружила 800 г кокаина (стоимость такого количества на черном рынке составляет 140 000 евро). В тот же день на ул. Г. Манто подозреваемый был задержан. Во время обысков в гараже и в доме подозреваемого были также обнаружены конопля, кокаин, психотропные вещества и оборудование для расфасовки наркотиков.

Подозреваемый был задержан, позже его отпустили под залог, назначив интенсивный контроль и изъяв документы. Временно ограничены его права на два дорогих автомобиля (общая стоимость больше 55 000 евро). Подозреваемому грозит лишение свободы на 10-15 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ