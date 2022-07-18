В Газпроме назвали новую причину остановки поставок газа в Европу

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Российский монополист компания Газпром, спустя неделю после решения Канады вернуть после ремонта подсанкционную турбину для газопровода Северный Поток-1, заявила, что не может ее забрать, сообщается в Телеграм-канале Газпрома.

«Газпром не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС Портовая», — говорится в сообщении.