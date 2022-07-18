В Газпроме назвали новую причину остановки поставок газа в Европу

Российский монополист компания Газпром, спустя неделю после решения Канады вернуть после ремонта подсанкционную турбину для газопровода Северный Поток-1, заявила, что не может ее забрать, сообщается в Телеграм-канале Газпрома.
«Газпром не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС Портовая», — говорится в сообщении.
По состоянию на 14 июля, Газпром, как проистекало из сообщения, не был намерен уточнять вопрос с документами. И предупреждал, что дальнейшая работа компрессорной станции на газопроводе, через который на сегодня идут основные поставки газа в Европу, под вопросом.
Очевидно, что так и не дождавшись ожидаемой реакции, спустя двое суток, утром 16 июня Газпром выдал еще одно сообщение.
«Газпром официально обратился к Siemens [компания-производитель турбины, — ред.] c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС Портовая», — добавили в Газпроме.korrespondent.net