В Германии активизируются правоэкстремисты

Немецких праворадикалов, похоже, не беспокоят ограничительные меры, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса. Теперь они уже перешли к угрозам в отношении политиков и журналистов.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры, два депутата бундестага, один член земельного парламента Мекленбурга, депутат ландтага Баварии, прокурор Шверина, одно из адвокатских бюро Берлина и девять медийных редакций получили на прошлой неделе письма с угрозами. В них говорится о неназванной организации, которая имеет на вооружении достаточное количество оружия и патронов для убийства каждого из адресатов. Письма завершаются нацистскими кличами.

Подобные угрозы в адрес политиков поступали и в прошлом году. С тех пор Федеральное ведомство уголовной полиции и несколько земельных ведомств по уголовным делам ведут расследование, о результатах которого в интересах следствия пока не сообщается.