В Германии будут судить экс-охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен

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Столетний экс-охранник бывшего нацистского концлагеря Заксенхаузен предстанет перед судом в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Процесс, как ожидается, начнется в октябре в окружном суде города Нойруппин. По данным следствия, мужчина служил в Заксенхаузене в период с января 1942 года по февраль 1945 года.

Как отметил изданию председатель суда Франк Штарк, подозреваемый, учитывая его возраст, будет присутствовать на слушаниях от двух до двух с половиной часов.

Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург, к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли десятки тысяч узников. Этот лагерь смерти был освобожден советскими войсками 22-23 апреля 1945 года.