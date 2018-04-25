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В Германии число выздоровевших после COVID-19 впервые превысило число заболевших

Фото из открытых источников

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных. Об этом сообщил в воскресенье берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает ТАСС.

Количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479.

Выздоровели 60 200 пациентов. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 2 673 человека. Таким образом, число инфицированных сейчас составляет 57 606.

Больше всего зараженных в ФРГ фиксируется в Баварии. Там, по информации института Коха, заразились 32 282 человека и умерли 786. За ней следуют федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия с 24 267 инфицированными и 495 летальными исходами и Баден — Вюртемберг с 24 078 случаями заражения и 649 умершими.

Власти Германии на днях решили продлить меры против коронавируса по меньшей мере до 19 апреля. Гражданам страны запрещено собираться в группы более чем по двое, закрыты культурно-развлекательные центры и парки, прекращена работа сферы услуг. Находясь на улице, люди должны соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 12 апреля, который также ведет подсчет, в мире заразились более 1,77 миллиона человек, 108 902 погибли, 404 тысячи пациентов вылечились. Наибольшее число жертв — в Италии (там умерли 19 468 пациентов), за ней идут Испания, Франция, Великобритания, США, Иран, Бельгия и Китай.

NEWSru.com

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