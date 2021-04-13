В Германии экологи подали иск против строительства СП-2

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В Германии природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в суд Гамбурга с иском об отмене решения регулятора, разрешившего строительство Северного потока — 2 в немецких водах. Об этом сообщает пресс-служба организации во вторник, 13 апреля.

«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства Северного потока — 2. Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее <…> Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии», — сказано в сообщении.

Отметим, что немецкий регулятор выдал разрешение на строительство 14 января 2021 года, на следующий день его оспорили экологи. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило этот протест 1 апреля. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд.

Ранее была озвучена степень готовности Северного потока-2. Российский газопровод готов на 95%. Осталось уложить 121 километр труб. Работы планируют завершить в этом году.