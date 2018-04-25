В Германии экологи решили добиться остановки СП-2

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщило издание Wirtschafts Woche.
Представители организации со ссылкой на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности
«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», – сказал глава общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер.
По его словам, что нужно проверить воздействие природного газа на климат и выяснить, в каких условиях добывают и перерабатывают этот вид углеводородов в России.
По словам адвоката-эколога Корнелии Цим, готовившей заключение от имени института в Берлине, выбросы метана при добыче газа в России и Европе «выше, чем было указано исполнителями проекта». Она не уточнила, откуда взяла эту информацию.
При этом авторы статьи отмечают, что есть разные методы замера утечек метана и подсчитать ущерб от них довольно сложно.
Представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG считают доводы экологов несостоятельными.
«Проект Северный поток-2 был разрешен по итогам обширной проверки его экологической безопасности», – подчеркнул представитель компании.
В Nord Stream 2 AG напомнили, что проект находится на высокой стадии готовности, его строительство разрешили власти пяти стран и ведется оно в строгом соответствии с национальными, европейскими и международными правовыми нормами.
«Получив эти разрешения, компания Nord Stream 2 AG имеет право строить и эксплуатировать газопровод», – отметил представитель оператора.
Напомним, в конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, который включает положение о санкциях против Северного потока-2, в том числе против компаний, участвующих в данном проекте.
Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas приостановила работы по прокладке труб.
В Газпроме заявили, что Северный поток-2 введут в эксплуатацию до конца 2020 года.korrespondent.net
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