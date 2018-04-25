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В Германии экологи решили добиться остановки СП-2

Фото gazprom.ru

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщило издание Wirtschafts Woche.

Представители организации со ссылкой на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности

«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», – сказал глава общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер.

По его словам, что нужно проверить воздействие природного газа на климат и выяснить, в каких условиях добывают и перерабатывают этот вид углеводородов в России.

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По словам адвоката-эколога Корнелии Цим, готовившей заключение от имени института в Берлине, выбросы метана при добыче газа в России и Европе «выше, чем было указано исполнителями проекта». Она не уточнила, откуда взяла эту информацию.

При этом авторы статьи отмечают, что есть разные методы замера утечек метана и подсчитать ущерб от них довольно сложно.

Представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG считают доводы экологов несостоятельными.

«Проект Северный поток-2 был разрешен по итогам обширной проверки его экологической безопасности», – подчеркнул представитель компании.

В Nord Stream 2 AG напомнили, что проект находится на высокой стадии готовности, его строительство разрешили власти пяти стран и ведется оно в строгом соответствии с национальными, европейскими и международными правовыми нормами.

«Получив эти разрешения, компания Nord Stream 2 AG имеет право строить и эксплуатировать газопровод», – отметил представитель оператора.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, который включает положение о санкциях против Северного потока-2, в том числе против компаний, участвующих в данном проекте.

Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas приостановила работы по прокладке труб.

В Газпроме заявили, что Северный поток-2 введут в эксплуатацию до конца 2020 года.

korrespondent.net

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