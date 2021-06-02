В Германии экспериментируют с «безусловным» доходом

Отмечается, что при этом участники не будут доказывать свою социальную незащищенность и смогут работать или не искать других путей для своеого заработка. Единственное требование — заполнение оналайн-анкет каждые шесть месяцев.

Также около 1400 человек заполнят подобные анкеты, но ежемесячно будут получать за свою «работу» только символическое возмещение.

Участников выбирали лотереей. А средства на проведение такого исследования получили через пожертвование. В частности, 5,2 миллиона евро было собрано 150 000 доноров.

Акцию под названием Мой базовый доход организовала одноименная берлинская неправительственная организация.

«Мы проверим, чем же будут заниматься люди, если дать им на три года материальную стабильность. Будут ли тратить деньги или откладывать на черный день. Будут ли ходить на работу или работать по сокращенному графику? Станут ли они более социально сознательными, будут ли жертвовать больше?» — отметил руководитель исследования Юрген Шуппе из Немецкого института экономических исследований.