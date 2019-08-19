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В Германии Г.Науседа подчеркнул необходимость диалога между США и ЕС

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа на встрече в Берлине со своим германским коллегой подчеркнул необходимость активизации диалога между Европейским союзом (ЕС) и Соединёнными Штатами Америки (США).

По утверждению Г.Науседы, необходимо сосредоточить внимание на общих глобальных проблемах и совместно создавать глобальные стандарты, новые технологии, повышая кибербезопасность и обеспечивая привлечение надёжных инвестиций.

«Необходимо приложить все усилия для поддержания позитивной повестки дня и продолжения сотрудничества с США по важным для нас вопросам», — приводятся слова главы государства в пресс-релизе Канцелярии президента Литвы.

В ходе беседы с Франком Вальтером Штайнмайером в четверг Г.Науседа также напомнил позицию Литвы о том, что строительство Островецкой АЭС в Беларуси нарушает стандарты экологической и ядерной безопасности, что угрожает безопасности стран ЕС. Как отмечает Канцелярия президента, обсуждалась и синхронизация электросетей Балтии с континентальной Европой.

В последнее время напряжённость в отношениях между США и ЕС возникла из-за взаимных угроз по введению импортных пошлин: со стороны США — на автомобили европейского производства, а со стороны ЕС — на американские товары.

Президент США Дональд Трамп также критикует неспособность Германии, крупнейшей экономики Европы, увеличить финансирование оборонного бюджета до 2% валового внутреннего продукта (ВВП), как это обязались сделать все члены Альянса.

BNS

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