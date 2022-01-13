В Германии годовой показатель смертности превысил 1 млн впервые с 1946 года

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В Германии годовой показатель смертности впервые с 1946 года составил 1 016 899. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные результаты специальной оценки Федерального статистического ведомства Германии.

Отмечается, что в отличие от предыдущего максимума, когда высокая убыль населения обуславливалась тяжелыми условиями жизни в послевоенной ФРГ, нынешние высокие показатели смертности объясняются существенно возросшей по сравнению с серединой ХХ века численностью населения страны и увеличением доли пожилых людей в его структуре.

Одной из причин ускорения роста годового числа умерших также стала пандемия коронавируса. За период с 2019 по 2021 год прирост смертности составил около 8%, в 2-4 раза превысив прогнозы экспертов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 114 351.

Ранее сообщалось, что Германия усиливает карантинные ограничения.