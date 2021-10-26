В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям

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Распределение нелегальных мигрантов, проникших в Германию через границу с Польшей, начнется в начале ноября. Как заявил официальный представитель управления федеральной полиции Берлина, работа в этом направлении находится в стадии подготовки, сообщает Deutsche Welle.

Полиция работает во взаимодействии с Федеральным ведомством по миграции и беженцам Германии, которое и будет осуществлять распределение по федеральным землям мигрантов, прошедших первоначальную регистрацию.

В настоящее время все они находятся в лагере в Айзенхюттенштадте. Там проводится проверка данных беженцев, делается тест на коронавирус и осуществляется их снабжение продовольствием и предметами первой необходимости. Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген достиг соглашения с главой федерального МВД Хорстом Зеехофером о разгрузке лагеря.

С августа в Германии наблюдается рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на германо-польской границе было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилось до 2323 человек. К 21 октября число нелегальных мигрантов составило 6162 человека. Только за последние 2 дня польско-германскую границу в поисках убежища пересекли около 500 мигрантов. В федеральном профсоюзе полицейских в связи с этим предлагали ввести временный пограничный контроль на границе с Польшей.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил об усилении охраны границы с Польшей. В приграничные регионы уже отправлены восемь дополнительных полицейских подразделений, при необходимости контроль пограничной линии, проходящей по лесным массивам, будет еще усилен.