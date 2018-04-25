В Германии и Франции резкие скачки заболеваемости COVID-19

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Во Франции за последние сутки выявили почти 19 000 новых случаев COVID-19, что стало новым антирекордом в стране. Также резкое увеличение количества больных накануне выявили в Германии, где подтвердилось заражение у более, чем 4 000 человек.

Так, во Франции коронавирус выявили у 18 746 человек, что стало рекордом с начала проведения масштабного тестирования в стране, сообщает Le Figaro.

По данным французского Минздрава, уровень положительных результатов тестов составляет 9,1%.

Министерство также сообщает, что за сутки в больницах скончались 80 человек с коронавирусом, в результате чего число погибших с начала эпидемии составило 32 445 человек.

По официальным данным, 7563 человека в настоящее время госпитализированы во Франции из-за заражения COVID-19, из них 138 пациентов поступили за последние 24 часа.

Президент Эммануэль Макрон в среду вечером заявил, что необходимы «дополнительные ограничения» там, где вирус распространяется очень быстро.

А в Германии зарегистрировано более 4 000 новых случаев коронавируса за 24 часа, что на 1 200 больше по сравнению с предыдущим днем, сообщает DPA.

В стране не регистрировалось такое большое количество ежедневных случаев заболевания с момента пика пандемии в конце марта и начале апреля, когда в Германии насчитывалось более 6 000 новых случаев в день, прежде чем они заметно снизились.

Всего с начала пандемии в Германии были инфицированы 310 144 человек, из них 9578 человек умерли.