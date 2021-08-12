В Германии могут повысить цены на выбросы CO2

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Если меры по достижению климатических целей окажутся недостаточными, то не исключено, что цена на сертификаты CO2 будет повышена.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такое предложение может в скором времени внести федеральное немецкое правительство. Политики этой страны считают, что ценой на CO2 правительство создало эффективный инструмент, с помощью которого оно может корректировать ситуацию в любое время. Теперь же кабинет министров полагает, что в случае необходимости можно продолжать повышать цену, смягчая при этом социальные последствия.

Объяснение кроется в том, что данная цена взымается с выбросов, которые возникают в результате сжигания ископаемого топлива и загрязняют климат. В Германии сегодня за тонну CO2, выделяемого при сжигании топлива взымается 25 евро. Это увеличивает цену бензина примерно на семь центов за литр, дизельного топлива — примерно на восемь центов. Компании, которые поставляют на рынок топочный мазут, природный газ, бензин и дизельное топливо, должны приобрести сертификаты. И вот тут уже срабатывает ценовой регулятор.