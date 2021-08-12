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В Германии могут повысить цены на выбросы CO2

Фото pixabay.com

Если меры по достижению климатических целей окажутся недостаточными, то не исключено, что цена на сертификаты CO2 будет повышена.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такое предложение может в скором времени внести федеральное немецкое правительство. Политики этой страны считают, что ценой на CO2 правительство создало эффективный инструмент, с помощью которого оно может корректировать ситуацию в любое время. Теперь же кабинет министров полагает, что в случае необходимости можно продолжать повышать цену, смягчая при этом социальные последствия.

Объяснение кроется в том, что данная цена взымается с выбросов, которые возникают в результате сжигания ископаемого топлива и загрязняют климат. В Германии сегодня за тонну CO2, выделяемого при сжигании топлива взымается 25 евро. Это увеличивает цену бензина примерно на семь центов за литр, дизельного топлива — примерно на восемь центов. Компании, которые поставляют на рынок топочный мазут, природный газ, бензин и дизельное топливо, должны приобрести сертификаты. И вот тут уже срабатывает ценовой регулятор.

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