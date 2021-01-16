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В Германии могут сделать исключения в «добровольности» вакцинации

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В определенных случаях принцип добровольности вакцинации может быть временно снят.

Как передает АЗЕРТАДЖ, к такой мере могут обратиться в Германии при ухудшении динамики изменения статистики заражений в отдельных регионах. Если кривая пойдет вверх, то придется вводить более жесткие меры, считают в правительстве.

Отметим, что всеобщая принудительная вакцинация в стране пока отсутствует. Однако здесь считают, что при определенных обстоятельствах для тех или иных районов или групп населения всё же можно будет рассматривать вариант обязательной вакцинации. Речь идет, к примеру, о домах престарелых или одиноких лицах, за которыми некому ухаживать. Власти объявили также об обязательной вакцинации медсестер.

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В минздраве страны считают, что при принятии этого нелегкого решения необходимо очень осторожно изучать ситуацию и убедиться, что другого выхода, кроме как обязательная вакцинация, действительно уже не осталось

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