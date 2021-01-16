В Германии могут сделать исключения в «добровольности» вакцинации

В определенных случаях принцип добровольности вакцинации может быть временно снят.

Как передает АЗЕРТАДЖ, к такой мере могут обратиться в Германии при ухудшении динамики изменения статистики заражений в отдельных регионах. Если кривая пойдет вверх, то придется вводить более жесткие меры, считают в правительстве.

Отметим, что всеобщая принудительная вакцинация в стране пока отсутствует. Однако здесь считают, что при определенных обстоятельствах для тех или иных районов или групп населения всё же можно будет рассматривать вариант обязательной вакцинации. Речь идет, к примеру, о домах престарелых или одиноких лицах, за которыми некому ухаживать. Власти объявили также об обязательной вакцинации медсестер.