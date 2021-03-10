В Германии мошенники похитили миллионы евро из программы помощи бизнесу

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Власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Об этом сообщило Министерство экономики Германии, объяснив эту вынужденную меру обнаружением большого числа мошенничеств при выплатах, сообщает Deutsche Welle.

«В некоторых случаях создается подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерным образом перенаправлены», — говорится в сообщении министерства.