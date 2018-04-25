В Германии начали открываться школы

Nuotrauka BFL/Karolis Kavolėlis

В Германии, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 3 августа на занятия в 563 школы региона вернулись около 153 тыс. учеников, сообщает Deutsche Welle.

В каждой из 16 федеральных земель Германии установлены свои порядки относительно начала учебного года: все зависит от конкретной школы или населенного пункта, в котором она расположена. Первая федеральная земля, начавшая учебный год после летних каникул и закрытия в середине марта школ из-за пандемии коронавируса, стала Мекленбург-Передняя Померания.

По заявлению властей, суммарно ученики будут проводить в школе до четырех-пяти часов в неделю. Остальная программа будет осваиваться в дистанционном режиме. При этом наполняемость классов на очных занятиях значительно снижена. Для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией все ученики поделены на группы, которые внутри школы не пересекаются друг с другом. Внутри каждой группы должны строго соблюдаться правила социального дистанцирования.

Обучение возобновилось также на некоторых островах федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Ожидается, что с 6 августа откроются школы в Гамбурге, чуть позже — в Берлине, федеральных землях Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн.