В Германии начался сезон карнавалов

В Германии 11 ноября в 11 часов 11 минут начался традиционный карнавальный сезон. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Празднования стартовали в символическое время, 11 в Германии считается числом дураков. В Кельне тысячи людей в карнавальных костюмах собрались на гуляния. Принять участие в карнавале можно было только вакцинированным от COVID-19 или недавно переболевшим.
Примечательно, что у актера, которого назначили на роль принца, накануне начала фестиваля тест на коронавирус показал положительный результат.
Сезон карнавалов в Германии продлится три месяца и завершится перед пасхальным постом.korrespondent.net