В Германии начался сезон карнавалов

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В Германии 11 ноября в 11 часов 11 минут начался традиционный карнавальный сезон. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Празднования стартовали в символическое время, 11 в Германии считается числом дураков. В Кельне тысячи людей в карнавальных костюмах собрались на гуляния. Принять участие в карнавале можно было только вакцинированным от COVID-19 или недавно переболевшим.

Примечательно, что у актера, которого назначили на роль принца, накануне начала фестиваля тест на коронавирус показал положительный результат.

Сезон карнавалов в Германии продлится три месяца и завершится перед пасхальным постом.