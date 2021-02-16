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В Германии назвали вероятные сроки открытия границ ЕС

Фото ltou.lt

Как сообщил портал «Турпром», представитель правительства по туризму Германии Томас Барейсс назвал вероятные сроки открытия границ европейских стран.

По его словам, международный туризм в странах Европы начнёт восстанавливаться с конца мая — июня 2021 года. Это произойдёт благодаря вакцинации и экспресс-тестам. Первые послабления жёстких противокоронавирусных ограничений можно ожидать уже после католической Пасхи, 4 апреля. Напомним, ранее власти Германии полагали, что открытия границ не случится ранее осени 2021 года.

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При этом эксперт прогнозирует, что 2021 год для мирового туризма, как и предыдущий, также будет кризисным.

tourister.ru

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