В Германии назвали вероятные сроки открытия границ ЕС

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Как сообщил портал «Турпром», представитель правительства по туризму Германии Томас Барейсс назвал вероятные сроки открытия границ европейских стран.

По его словам, международный туризм в странах Европы начнёт восстанавливаться с конца мая — июня 2021 года. Это произойдёт благодаря вакцинации и экспресс-тестам. Первые послабления жёстких противокоронавирусных ограничений можно ожидать уже после католической Пасхи, 4 апреля. Напомним, ранее власти Германии полагали, что открытия границ не случится ранее осени 2021 года.