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В Германии облегчаются условия приема на работу иностранцев

Фото из открытых источников

С марта месяца в ФРГ по новому закону иностранцы (то есть неграждане ЕС) смогут устраиваться на работу на равных с немцами условиях.

Как передает АЗЕРТАДЖ, устроиться на работу в Германии теперь смогут не только выпускники вузов, но и представители рабочих специальностей. До принятия нового закона в стране существовал список «востребованных специальностей».

Теперь же об этом списке можно забыть. Условия конкуренции на рынке труда сравниваются. И проверки на «приоритетность» (то есть отдача преимущества при приеме на работу гражданам ЕС), которую ранее проводило Федеральное агентство по труду, теперь уже не будет.

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