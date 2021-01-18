В Германии обнаружили новую мутацию COVID-19

По данным специалистов Charité, на сегодня в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций коронавируса.

Добавим, что в мире уже свыше 95 млн зараженных коронавирусом. При этом выздоровели 67 874 019 человек, а скончались – 2 032 806.