В Германии обнаружили новую мутацию COVID-19

В Баварии в клинике города Гармиш-Партенкирхен зафиксирована вспышка неизвестной мутации коронавируса. Новым штаммом заразились 52 пациента и 21 сотрудник больницы, пишет Muenchner Merkur.
Анализы инфицированных были направлены в берлинскую клинику Charité, где специалисты определили, что это совершенно новый вариант COVID-19.
Ученые пока не могут сказать, какие особенности этого штамма, и не знают, будет ли эта разновидность инфекции более заразной.
По данным специалистов Charité, на сегодня в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций коронавируса.
Добавим, что в мире уже свыше 95 млн зараженных коронавирусом. При этом выздоровели 67 874 019 человек, а скончались – 2 032 806.korrespondent.net