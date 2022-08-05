В Германии обсуждают возможность отмены НДС на электроэнергию

Правительство ФРГ рассматривает возможность отмены НДС на сбор за электроэнергию с потребителей.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту новость сегодня объявили в парламентской группе по энергетической политике. Такая договоренность обсуждается также в правящей коалиции. Партии согласны, что сбор НДС должен быть приостановлен. Это решение связано с повышением цен на энергоносители из-за сокращающихся поставок газа. Сбор рассчитан на полтора года, или до конца марта 2024 года.
Напомним, цены на энергоносители растут в Германии с конца 2021 года. Динамика ускорилась после начала войны в Украине.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек охарактеризовал сбор за электроэнергию с потребителей «не очень хорошим, но необходимым шагом».
В то же время, многие считают, что этой меры недостаточно.
При этом, существуют проблемы с введением сбора за газ. Насколько именно вырастет цена на газ для потребителей, пока неясно.