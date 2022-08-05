В Германии обсуждают возможность отмены НДС на электроэнергию

Напомним, цены на энергоносители растут в Германии с конца 2021 года. Динамика ускорилась после начала войны в Украине.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек охарактеризовал сбор за электроэнергию с потребителей «не очень хорошим, но необходимым шагом».

В то же время, многие считают, что этой меры недостаточно.

При этом, существуют проблемы с введением сбора за газ. Насколько именно вырастет цена на газ для потребителей, пока неясно.