В Германии отмечена вспышка коронавируса

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Как заявили власти Германии, в стране отмечается вспышка коронавируса — общее число инфицированных достигло 545 человек.

По словам главы института Роберта Коха в Германии профессора Лотара Вилера, это число будет увеличиваться. Наибольшее число заразившихся (281 человек) — в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, ещё 91 человек заболел в Баден-Вюртемберге и 79 — в Баварии. Власти обещают принять все меры для препятствования распространения вируса по стране и Европе.

Пока что наибольшее число заболевших коронавирусом в Европе выявлено в Италии: по данным на утро 6 марта там заразились 3 858 человек, погибли 148 пациентов. Правительство закрыло все учебные заведения страны до 15 марта.