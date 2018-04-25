В Германии отрицают обязательную вакцинацию против COVID

В Германии не будет обязательной вакцинации населения против коронавируса, об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишут Риа.новости.

«Правительство обвиняют в том, что якобы есть намерение ввести обязательную вакцинацию. Хочу с удовольствием повторить, что… обязательной вакцинации против коронавируса не будет», — сказала Деммер.

По ее словам, в документах, принятых правительством в связи с пандемией, «ни в основном тексте, ни в дополнениях» нет заявлений об обязательной вакцинации.

Ранее глава Минздрава Йенс Шпан и представитель ведомства канцлера ФРГ также сообщали, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Германии за сутки увеличилось только на два человека.