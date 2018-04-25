В Германии отзывают из продажи мясопродукты, зараженные листерией

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Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания Германии (BVL) объявило об отзыве из продажи свыше тысячи видов мясных продуктов из-за, по всей вероятности, заражения листерией, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

На сайте ведомства вчера был размещен перечень, в который включены более тысячи видов товаров, в том числе колбасы, пицца и хлеб. Они были сняты с продажи во многих сетях супермаркетов по всей стране.

Как сообщили местные СМИ, упомянутые мясопродукты были, возможно, произведены на фабрике Wilke Wurstwaren. На прошлой неделе два человека скончались после употребления продуктов питания производства этого предприятия. Зафиксированы еще 37 случаев заражения из-за продукции этой компании. Германская служба здравоохранения выявила большое количество листерий в пробах колбас с этой фабрики, которая в настоящее время уже прекратила производство.

Листерии — это бактерии, содержащиеся в мясе и овощах. Листериоз проявляется легкой лихорадкой и гриппоподобными симптомами. У людей с ослабленным иммунитетом и людей, относящихся к группам высокого риска, например, у пожилых людей и беременных женщин, могут развиваться тяжелые формы болезни, вплоть до летального исхода.