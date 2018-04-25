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В Германии планируют запретить двойное гражданство

Фото pixabay.com

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила внести в предвыборную компанию партии пункт о запрете двойного гражданства, сообщает Deutsche Welle. 

По ее словам, она поддержит соответствующую инициативу на партийном съезде, который состоится в конце ноября. Она также проведет консультации о возможной подготовке законопроекта о запрете двойного гражданства в Германии с фракцией блока ХДС/ХСС в Бундестаге. 

Однако шансов на принятие закона в этом легислатурном периоде нет в связи с отрицательной позицией социал-демократов, которые входят в правящую коалицию. 

Среди предлагаемых мер по ужесточению законодательства о двойном гражданстве — запрет на передачу иностранного гражданства от живущих в Германии иммигрантов их внукам, так называемое «поколенческое ограничение». 

Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Европу может ожидать еще большая, чем 2015 году, волна беженцев.

korrespondent.net
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