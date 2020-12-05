В Германии предложено учредить день памяти жертв пандемии

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Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил провести общенациональный траур по всем, кто погиб в результате заражения COVID-19, и считать в будущем эту дату днем памяти жертв коронавируса.

Как передает АЗЕРТАДЖ, его предложение включает также возведение мемориала. В качестве примера президент Германии привел памятник жертвам эпидемии чумы в Вене.

«Многие люди умерли в одиночестве, — сказал федеральный президент. — Это очень горько, так как мы вновь начинаем понимать, насколько общество при таком высоком уровне медицины и социальной защиты может быть уязвимо. Мы теперь чувствуем, насколько существование одних может зависеть от помощи ближнего».