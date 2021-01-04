В Германии предложили продлить закрытие школ и детсадов

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Минздрав ФРГ выступил с инициативой продления карантина и закрытия школ и детских садов.

Как передает АЗЕРТАДЖ, данную инициативу анонсировал глава ведомства Йенс Шпан накануне ежегодного саммита федеральных земель страны.

Признавая, что для учащихся и родителей это добавит дополнительных сложностей, в минздраве тем не менее считают, что легче открыть школы на неделю позже, чем открывать их в понедельник, а через несколько недель вновь столкнутся с проблемой.

Мнение министра основывается на том факте, что в настоящее время отделения интенсивной терапии переполнены, и поэтому крайне необходимо снизить частоту инфекций и удерживать её на низком уровне, пока кривая заражений не пойдет вниз.