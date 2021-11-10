В Германии предложили разместить мигрантов на территории Украины

Фото Госпогранкомитета Беларуси

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид считает необходимым обратиться к Украине с просьбой разместить на ее территории мигрантов, которые сейчас находятся на польской границе, сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk.

По словам политика, на внешних границах ЕС должны быть обеспечены закон и порядок. Должны действовать процедуры предоставления убежища, и порядок приема людей должен регулироваться. Для этого Польше нужна поддержка Европейского союза, отметил Нильс Шмид.

В связи с этим депутат Бундестага считает, что мигрантов можно разместить в Украине, пока они проходят процедуры по предоставлению убежища.

Политик также раскритиковал Польшу за жестокое обращение с мигрантами. Он отметил, что Польша связана международными законами, которые регламентируют процедуры предоставления убежища и предоставления гуманитарной защиты.