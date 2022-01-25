В Германии представители церкви совершили массовый каминг-аут

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В Германии 125 сотрудников римско-католической церкви заявили о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает dpa.

Указано, что среди совершивших каминг-аут есть священники, пасторы-референты и руководители католических общин, преподаватели и преподавательницы религиозных школ, сотрудники и сотрудницы церковной администрации. Они призвали других католиков присоединиться к инициативе #OutInChurch.

Они потребовали изменения церковного трудового права. Так, католическая церковь должна прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения.

Кроме того, они призывают убрать из церковного учения дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности и хотят «полного доступа ко всем сферам деятельности и занятиям в церкви без дискриминации».

Утверждается, что «устаревшие положения церковной доктрины» о сексуальности и гендере необходимо пересмотреть «на основе богословских и гуманитарных научных данных».