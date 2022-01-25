В Германии 125 сотрудников римско-католической церкви заявили о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает dpa.
Указано, что среди совершивших каминг-аут есть священники, пасторы-референты и руководители католических общин, преподаватели и преподавательницы религиозных школ, сотрудники и сотрудницы церковной администрации. Они призвали других католиков присоединиться к инициативе #OutInChurch.
Они потребовали изменения церковного трудового права. Так, католическая церковь должна прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения.
Кроме того, они призывают убрать из церковного учения дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности и хотят «полного доступа ко всем сферам деятельности и занятиям в церкви без дискриминации».
Утверждается, что «устаревшие положения церковной доктрины» о сексуальности и гендере необходимо пересмотреть «на основе богословских и гуманитарных научных данных».korrespondent.net
“В Германии представители церкви совершили массовый каминг-аут”
Ничего нового не сказали.Ведь все индивиды,изгои,они поступали в духовные семинарии для того,что бы там чувствовать себя свободнее в этом закрытом обществе.Им проще было встречаться,совокупляться.Под прикрытием церкви они могли творить что хотят.Отсюда и совращение малолетних детей,отсюда и педерастия.И если взять,к примеру,армейское общество,суворовское училище и другие,то там на сто человек белых овец окажется два,три про которых никто знать не будет,а у духовников на сто особей,окажется пятьдесят,шестьдесят.