В Германии приняли новый пакет соцпомощи из-за пандемии

В Германии приняли новый пакет социальной помощи для смягчения последствий эпидемии коронавируса.

Соцпомощь, в частности, предусматривает право на единовременную премию работающим с коронаврусом медикам. Ее размер — до 1000 евро, при этом она может быть увеличена работодателем до 1500. Еще 50 миллионов евро направят 375 органам здравоохранения, прежде всего для внедрения оцифровки.

Меры также включают увеличение количества тестов за счет медицинских страховых компаний. Сейчас они проводятся преимущественно для людей с симптомами или тех, кто был в контакте с инфицированными.

Предусмотрено также увеличение выплат за сокращенный рабочий день — с нынешних 60% от зарплаты до 80%, начиная с седьмого месяца, а для родителей с детьми — до 87% (против нынешних 67%). Положение будет действовать до конца года. Для безработных, которые прекратят получать социальную помощь в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года, выплаты продлят на три месяца.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии».