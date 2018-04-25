В Германии продлили ограничения социальных контактов

Власти Германии решили продлить действующие ограничения социальных контактов до последующих распоряжений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель ФРГ.

Меркель на пресс-конференции подтвердила, что ограничения социальных контактов продлеваются, но не указала конкретной даты.

Массовые мероприятия — народные праздники, спортивные состязания, концерты, фестивали остаются под запретом как минимум до 31 августа. Когда и при каких условиях будет возможно их проведение, зависит от дальнейшего развития ситуации с пандемией, говорится в заявлении Меркель и глав регионов.

В документе отмечается, что при соблюдении правил личной гигиены и социальной дистанции могут открыться детские площадки, музеи, выставки и галереи, мемориалы, зоопарки и ботанические сады.

Как ожидается, к 6 мая, когда пройдут новые консультации Меркель и премьер-министров, будут разработаны концепции постепенного открытия школ, детских садов, проведения спортивных состязаний. Будут также представлены предложения по деятельности ресторанов и возможностям осуществления турпоездок.

С марта по всей Германии сведена к нулю почти вся общественная жизнь.