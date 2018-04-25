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В Германии продлили ограничения социальных контактов

Photo by Gabuchan on Foter.com / CC BY-ND

Власти Германии решили продлить действующие ограничения социальных контактов до последующих распоряжений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель ФРГ.

Меркель на пресс-конференции подтвердила, что ограничения социальных контактов продлеваются, но не указала конкретной даты.

Массовые мероприятия — народные праздники, спортивные состязания, концерты, фестивали остаются под запретом как минимум до 31 августа. Когда и при каких условиях будет возможно их проведение, зависит от дальнейшего развития ситуации с пандемией, говорится в заявлении Меркель и глав регионов.

В документе отмечается, что при соблюдении правил личной гигиены и социальной дистанции могут открыться детские площадки, музеи, выставки и галереи, мемориалы, зоопарки и ботанические сады.

Как ожидается, к 6 мая, когда пройдут новые консультации Меркель и премьер-министров, будут разработаны концепции постепенного открытия школ, детских садов, проведения спортивных состязаний. Будут также представлены предложения по деятельности ресторанов и возможностям осуществления турпоездок.

С марта по всей Германии сведена к нулю почти вся общественная жизнь.

belta.by

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