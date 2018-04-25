В Германии продлят ограничения на путешествия за рубеж до 31 августа

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Правительство ФРГ до 31 августа продлит действие предостережения об опасности путешествий в более чем 160 государств за пределами ЕС. Об этом сообщило во вторник издание Der Spiegel, пишет ТАСС.

По данным его источников, исключения будут сделаны для отдельных государств при выполнении определенных критериев безопасности. В частности, германская сторона сейчас ведет переговоры с Турцией о возможности совершения туда туристических поездок. «С отдельными государствами можно заключить соглашения, чтобы отменить это предостережение», — отметил источник издания в правительстве. Изначально срок действия ограничений истекал 15 июня, однако в МВД и МИД посчитали слишком рискованным отменять их, пишет издание.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас 17 марта объявил о решении властей Германии объявить предостережение на выезд примерно в 200 стран. На прошлой неделе он сообщил, что с 15 июня ограничения будут отменены для 29 государств Европы — членов ЕС, ассоциированных с Шенгенской зоной стран и Великобритании. Как ожидается, несколько позже это также будет касаться Испании и Норвегии. Отмена предостережений на выезд туда будет зависеть от дальнейших действий местных властей.

Маас предупредил, что «этим летом не будет акций по вывозу граждан, особенно для отдыхающих, помещенных на карантин».

Предупреждение на путешествие в ту или иную страну власти ФРГ выносят в том случае, если сочтут, что обстановка там угрожает немецким гражданам. Отмена этого предупреждения означает возобновление регулярных перелетов.