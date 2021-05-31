В Германии разгорается скандал вокруг работы тест-центров

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан завил, что местные чиновники должны контролировать, как работают центры по тестированию на COVID-19, и бороться с коррупцией. «Я не могу контролировать тест-центры из Берлина», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что когда речь идет о частных поставщиках услуг, существует очевидная необходимость усилить контроль. Йенс Шпан также хочет привлечь к проверкам налоговые органы.

Ожидается, что министры здравоохранения федеральных земель и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан 31 мая проведут консультации по данному вопросу.

В конце февраля в ФРГ разгорелся связанный с пандемией масочный скандал. В нем оказались, в частности, замешаны два депутата бундестага от ХДС/ХСС — Николас Лебель и зампредседателя фракции Георг Нюсляйн. Выяснилось, что они выступали посредниками при закупках защитных масок, получая за это шестизначные суммы в качестве комиссионных. В итоге оба депутата вышли из своих партий, Лебель отказался от депутатского мандата, а Нюсляйн заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в бундестаг.