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В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет

Фото pixabay.com

Постоянный комитет по вакцинации Германии рекомендовал введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от 12 лет и старше, сообщает Deutsche Welle.

В комитете отметили, что преимущества вакцинации подростков от коронавируса перевешивают возможные риски. Глава Минздрава Германии также одобрил это решение.

Ранее немецкие эксперты считали, что вакцинация подростков необходима только в случае, если дети имеют хронические заболевания и, как следствие, повышенный риск тяжелого протекания болезни COVID-19.

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Согласно заявлению постоянного комитета по вакцинации, корректировка была сделана в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах. В частности, к новым выводам эксперты пришли на основе проведенного в США исследования вакцинации подростков, где уже вакцинированы 10 млн молодых людей.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина в стране доступна в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация подростков может быть начата уже на этой неделе.

По последним данным Института имени Роберта Коха, в Германии полностью привиты более 47 млн человек (57,2% населения). 63,2% жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

belta.by

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