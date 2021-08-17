В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет

Фото pixabay.com

Постоянный комитет по вакцинации Германии рекомендовал введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от 12 лет и старше, сообщает Deutsche Welle.

В комитете отметили, что преимущества вакцинации подростков от коронавируса перевешивают возможные риски. Глава Минздрава Германии также одобрил это решение.

Ранее немецкие эксперты считали, что вакцинация подростков необходима только в случае, если дети имеют хронические заболевания и, как следствие, повышенный риск тяжелого протекания болезни COVID-19.