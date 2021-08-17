В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет

Постоянный комитет по вакцинации Германии рекомендовал введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от 12 лет и старше, сообщает Deutsche Welle.
В комитете отметили, что преимущества вакцинации подростков от коронавируса перевешивают возможные риски. Глава Минздрава Германии также одобрил это решение.
Ранее немецкие эксперты считали, что вакцинация подростков необходима только в случае, если дети имеют хронические заболевания и, как следствие, повышенный риск тяжелого протекания болезни COVID-19.
Согласно заявлению постоянного комитета по вакцинации, корректировка была сделана в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах. В частности, к новым выводам эксперты пришли на основе проведенного в США исследования вакцинации подростков, где уже вакцинированы 10 млн молодых людей.
По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина в стране доступна в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация подростков может быть начата уже на этой неделе.
По последним данным Института имени Роберта Коха, в Германии полностью привиты более 47 млн человек (57,2% населения). 63,2% жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.belta.by