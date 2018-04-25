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В Германии регулятор пригрозил «Северному потоку-2» ограничениями по праву ЕС

Фото gazprom.ru

Газопровод «Северный поток-2» подпадает под ограничения, связанные с газовой директивой ЕС, поскольку не был завершен до мая 2019 года. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA).

Агентству предстоит принять решение о том, нужно ли освобождать газопровод от ограничений, которые накладывает газовая директива ЕС. В соответствии с ней, ограничения не накладываются на те проекты, которые были построены до мая 2019 года. Созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером и учредителем которой является российский «Газпром», настаивала на том, что исключение для газопровода должно быть сделано в связи с тем, что его прокладка к указанному сроку уже началась. Заявки, с просьбой освободить их из-под действия газовой директивы, Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали в агентство в январе.

Окончательное решение по этому поводу еще не вынесено, однако BNetzA уже подготовило предварительный проект решения, из которого следует, что заявку Nord Stream 2 AG оно отклонит. Nord Stream 2 AG может обжаловать решение BNetzA в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, а тот может передать дело в Европейский суд, сообщает РБК.

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС 2009 года все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран. Это означает, что «Газпром» сможет использовать «Северный поток-2» после завершения строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам. Чтобы решить этот вопрос, для морского газопровода придется создавать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.

Оператор «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG — не согласен с предварительным решением Федерального сетевого агентства Германии об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС и намерен и дальше отстаивать свои права после оценки окончательного решения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь оператора Йенс Мюллер.

«Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNetzA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом. Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», — сказал ТАСС представитель оператора.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами «Газпрома» по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов «Северный поток-2» из России в Германию и «Турецкий поток» из России в европейскую часть Турции. Запуску второго ограничительные меры не помешали, но строительство «Северного потока — 2» остановилось сразу же. Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas заранее приостановила работы, а уже 21 декабря все ее суда были выведены из зоны строительства, хотя у них было 30 дней на сворачивание работ до начала действия карательных мер.

Санкции предусматривают блокировку всех американских активов попавших под ограничения компаний, запрет на операции с фигурантами списка и запрет на въезд представителей компаний в США. Согласно документу, введение санкций является одной из мер по «сдерживанию России» и направлено на «защиту европейской энергетической безопасности».

В «Газпроме» в середине февраля 2020 года сообщили, что газопровод будут запущен в конце года. О том, что «Северный поток-2» уже заработает к этому времени или в начале следующего года, заявил и президент Владимир Путин.

NEWSru.com

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