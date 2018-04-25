В Германии смещен с должности глава комитета Бундестага

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Публичные заявления и записи в микроблоге Twitter, проповедующие вражду и нетерпимость, стоили сегодня поста председателю комитета немецкого Бундестага по правовым вопросам, депутату от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефану Бранднеру.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, впервые в истории Бундестага Германии председателя того или иного комитета отправили в отставку против его воли.

Только члены АдГ проголосовали против, остальные же высказались за отставку главы комитета.