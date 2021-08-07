В Германии собрались ввести локдаун для невакцинированных

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Власти Германии собираются ввести новый локдаун — однако в этот раз жесткие ограничения коснутся только невакцинированных граждан. Об этом со ссылкой на эксклюзивные документы сообщает Bild.

Подробностей будущей меры властей пока не приводится, но предполагается, что непривитых «не будут никуда пускать». Источник издания подчеркивает, что всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения сделала прививку от коронавируса.

О введении нового локдауна в Германии говорили еще в конце июля. Тогдашние планы правительства уже были направлены на сокращение социальных контактов тех, кто не прошел вакцинацию от COVID-19.